Haber Giriş: 31 Ocak 2021 Pazar 19:54Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
İrfan Can Kahveci Fenerbahçe'de
Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'nin transferi için Medipol Başakşehir ile anlaştı.
Devre arası transfer döneminin en çok konuşulan ismi olan İrfan Can Kahveci'nin durumu belli oldu.
Fenerbahçe, 25 yaşındaki oyuncunun transferi konusunda Başakşehir ile anlaşmaya vardı.
Kulüpler arasında şu an takasta kullanılacak futbolcular ve mukavelenin detayları hakkında son görüşmeler yapılıyor.
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