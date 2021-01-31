Haber Giriş: 31 Ocak 2021 Pazar 21:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cenk Tosun Beşiktaş için geldi
Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan milli futbolcu Cenk Tosun, İngiltere'den Türkiye'ye geldi.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da forma giyen Cenk Tosun ile ailesi, eski takımı Beşiktaş'a transfer olmak için Liverpool Havalimanı'ndan İstanbul'a geldi.
Cenk'i taşıyan özel uçak gece yarısı Atatürk Havalimanı'na indi.
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