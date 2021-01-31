Haber Giriş: 31 Ocak 2021 Pazar 22:19Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Fatih Karagümrük Lens'i kiraladı
[Fotoğraf: DepoPhotos-arşiv]
Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, transfer çalışmalarına devam ediyor.
İstanbul ekibi, Beşiktaş'tan Jeremain Lens'i sezon sonuna kadar kiraladı. Hollandalı futbolcu, Sergen Yalçın'ın planları içerisinde olmadığından siyah beyazlılarda kadro dışı kalmıştı.
Bu sezon Beşiktaş formasıyla 4 maça çıkan Lens, 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
Lens, 2017-2018 sezonunda 4 milyon avro karşılığında Sunderland'ten Beşiktaş'a transfer olmuştu.
Etiketler: Fatih Karagümrük Transfer Haberleri
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