Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) kuraları Romanya'nın başkenti Bükreş’te çekildi. Türkiye A Grubunda İtalya, İsviçre ve Galler ile mücadele edecek.

A Milliler, İtalya'nın başkentindeki Roma Olimpiyat Stadı'nda 12 Haziran'da yapılacak açılış maçında İtalya ile karşı karşıya gelecek.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Türkiye'nin rakiplerini değerlendirdi.

Türkiye'nin #EURO2020'deki rakipleri belli oldu. A Milliler, A Grubunda İtalya, Galler ve İsviçre ile eşleşti. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Türkiye'nin rakiplerini değerlendirdi. pic.twitter.com/ZaBkKf6vyM — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 30, 2019

"Kendisine ve rakiplerine sürpriz yapan bir takımız" diyen Şenol Güneş, "Hedefimiz gruptan çıkmak, burada olmak gurur verici. 12 Haziran'da Roma'da İtalya'yla oynayacağımız açılış maçında Türk futbolunun gücünü göstereceğiz" dedi.