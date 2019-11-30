Süper Lig'in 13. haftasında lider Demir Grup Sivasspor, Kasımpaşa'yı konuk etti. Demir Grup Sivasspor mücadeleyi 2-0 kazandı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Demir Grup Sivaspor, 10. dakikada Hakan Arslan ve 17. dakikada Yatabere'nin buluduğu gollerle 2-0 öne geçti.

Süper Lig'de oynadığı son 5 maçı kazanan Demir Grup Sivasspor ise 27 puanla liderliğini sürdürdü.

Ligde geride kalan 13 haftada 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa, 12 puanda kaldı. Bu sonuçla son 3 karşılaşmada sahadan puansız ayrılan lacivert-beyazlı ekip, dış sahada da 14 puan kaybetti.

Kaynak: TRT SPOR