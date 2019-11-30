Spor
Fenerbahçe'den Vargas açıklaması30 Kasım 2019 Cumartesi 14:45 - Son Güncelleme 30 Kasım 2019 Cumartesi 14:49
Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı oyuncularından Melissa Vargas, sakatlığı nedeniyle bir süre forma giyemeyecek.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Kübalı voleybolcunun CEV Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Budowlani maçında sakatlandığı hatırlatıldı.
Açıklamada, sağlık ekibinin Vargas'ın sağ ayak bileğindeki sakatlığa dair detaylı kontrolleri gerçekleştirdiği ve 20 yaşındaki oyuncunun bir süre forma giyemeyeceği kaydedildi.
Kaynak: AA
Etiketler: Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı