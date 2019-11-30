Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı etkinlikleri kapsamında, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED), Kahramanmaraş Kahramanlar Off-Road ve Doğa Sporları Kulübü (KAROFF) ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde merkez Dulkadiroğlu ilçesindeki Kapıçam Tabiat Parkı'nda düzenlenen yarışlara Türkiye'nin farklı kentlerinden 44 araçla 4'ü kadın 88 sporcu katıldı.

Bir İtalyan ekibinin de yer aldığı yarışlarda sporcular, bugün 36 kilometrelik "100. Yıl Kurtuluş" etabında mücadele edecek.

Yarın ise yarışların ana sponsorluğunu üstlenen ALPEDO'nun ismini taşıyan özel seyirci etabında son düzlük geçilerek, "2019 Türkiye Off-Road Şampiyonu" unvanı sahibini bulacak.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, açılış töreninde yaptığı konuşmada, final yarışının hayırlı ve kazasız belasız geçmesini diledi.

Yarışın bu yıl Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı dolayısıyla yapılıyor olmasının farklı bir anlam kattığını ifade eden Kılıç, "Yurt içinden ve yurt dışından gelen değerli sporcularımızı burada ağırlıyor olmak bizi memnun etti. Bu işin ehli olan sporculardan Kahramanmaraş'taki parkurumuzun ülkemiz genelindeki en elverişli parkurların başında geliyor olduğunu duymak da bizim memnuniyetimizi artırdı." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ise belediye olarak yıllardır yüzme, futbol, güreş gibi çeşitli spor dallarında gerekli olan eğitimi, maddi koşulları eksiksiz bir şekilde sağlayıp, bu alanlarda hizmet verdiklerini söyledi.

Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 6. ayağı olan final yarışlarının gençler için de büyük bir fırsat olduğunu dile getiren Güngör, şunları kaydetti:

"Hareket, heyecan, mücadele aşkı, pes etmemek, birlikte hareket etmek, takım olma ruhunu tatmak gibi tecrübeler az şey değildir. Off-road, sadece yapan için değil, izleyen için de öğretici ve heyecan uyandırıcıdır. Şehrimizde spor müsabakalarının yapılması, gençlerin çeşitli spor dallarına ilgi duyması açısından da çok önemli, çok değerlidir. Bu tür yarışlar, adeta genç zihinlerde bir tohum gibidir. Bu tohumlar gelecekte filiz verecek, büyük ağaçlara, belki de ormanlara dönüşecek."

Konuşmaların ardından sporcular, performanslarını sahnelemeye başladı.

Kaynak: AA