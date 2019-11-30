Spor
Çaykur Rizespor evinde kayıpsız30 Kasım 2019 Cumartesi 17:15 - Son Güncelleme 30 Kasım 2019 Cumartesi 17:31
Süper Lig'de 13. hafta maçında Çaykur Rizespor, İttifak Holding Konyaspor'u konuk etti. Karşılaşmayı Çaykur Rizespor 3-1 kazandı.
Ev sahibi takım 3. dakikada Oğulcan'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Ç. Rizespor Umar Aminu'nun 10. dakikada attığı golle farkı ikiye çıkardı: 2-0. İH Konyaspor 11. dakikada Milosevic'le skoru 2-1'e getirdi. Maçın son golü ise 74. dakikada Yan Sasse'den geldi: 3-1.
Evinde oynadığı son 3 karşılaşmayı da kazanan Ç. Rizespor puanını 17'ye yükseltti. 6 maçtır galip gelemeyen Konyaspor ise 13 puanda kaldı.
Kaynak: TRT SPOR
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