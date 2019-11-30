Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) kuraları Romanya'nın başkenti Bükreş’te çekildi. Türkiye A Grubunda İtalya, İsviçre ve Galler ile mücadele edecek.

A Milliler, İtalya'nın başkentindeki Roma Olimpiyat Stadı'nda 12 Haziran'da yapılacak açılış maçında İtalya ile karşı karşıya gelecek.

Play-off etabı eşleşmeleri

Elemeler vasıtasıyla 20 ülke EURO 2020'ye direkt katılma hakkı kazandı. Turnuvada mücadele edecek son 4 ekip, Mart 2020'deki UEFA Uluslar Ligi play-off maçları sonunda belli olacak.

Play-off etabı A Grubu'nda İzlanda-Romanya ve Bulgaristan-Macaristan, B Grubu'nda Bosna Hersek-Kuzey İrlanda ve Slovakya-İrlanda Cumhuriyeti, C Grubu'nda İskoçya-İsrail ve Norveç-Sırbistan, D Grubu'nda ise Gürcistan-Belarus ve Kuzey Makedonya-Kosova müsabakaları oynanacak. Eleme usulü yapılacak maçların kazananları, grup birincisi olarak finallere katılabilmek için karşı karşıya gelecek.

Tarihte ilk kez 12 ülkede düzenlenecek

Avrupa Şampiyonası organizasyonunun 60. yıl dönümüne denk gelmesi dolayısıyla EURO 2020, tarihte ilk kez 12 ülkede düzenlenecek.

Şampiyonaya A Grubu'nda Roma (İtalya) ve Bakü (Azerbaycan), B Grubu'nda Saint Petersburg (Rusya) ve Kopenhag (Danimarka), C Grubu'nda Amsterdam (Hollanda) ve Bükreş (Romanya), D Grubu'nda Londra (İngiltere) ve Glasgow (İskoçya), E Grubu'nda Bilbao (İspanya) ve Dublin (İrlanda Cumhuriyeti), F Grubu'nda ise Münih (Almanya) ve Budapeşte (Macaristan) ev sahipliği yapacak.

İtalya'nın başkentindeki Roma Olimpiyat Stadı'nda 12 Haziran'da yapılacak açılış maçıyla başlayacak EURO 2020, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda 12 Temmuz'da oynanacak final müsabakasıyla sona erecek.

Şampiyonada son 16 turu karşılaşmaları, Amsterdam, Bilbao, Bükreş, Budapeşte, Kopenhag, Dublin, Glasgow ve Londra'da, çeyrek finaller ise Bakü, Münih, Roma ve Saint Petersburg'da gerçekleştirilecek.

Yarı finaller ve final ise Londra'da 90 bin kişi kapasiteli Wembley Stadı'nda oynanacak.

EURO 2020 finalleri 12 Haziran-12 Temmuz arasında oynanacak ve TRT'den yayınlanacak.

Kaynak: TRT SPOR