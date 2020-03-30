Şenes Erzik'e göre Avrupa'da koronavirüs nedeniyle futbola verilen ara biraz daha uzayacak.

Radyo Spor'a konuşan Türkiye Futbol Federasyonu Onursal Başkanı, FIFA ve UEFA Onursal Üyesi Şenes Erzik, salgın nedeniyle liglerin ne zaman başlayacağını tahmin etmenin zor olduğunu söyledi.

Erzik, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in süreci iyi yönettiğini belirtti.

"Kimse koronavirüsten ne zaman kurtulacağımızı bilmiyor. Sağlık her şeyden önce gelir. O yüzden maçlar için şu aşamada bir takvim belirlemek imkansız."

Şenes Erzik, liglerin ertelenmeden önceki haliyle tescil edilmesinin de mümkün olmadığını belirtti.

"Tamamlanmayan lig tescil edilemez. Bunu UEFA ve FIFA da kabul etmez. 35 yıllık deneyimimle böyle bir şeyin olamayacağını rahatlıkla söyleyebilirim."

Şenes Erzik, liglerin başlangıcının uzaması ihtimaline karşılık, FIFA'nın 31 Mayıs’ta sözleşmeleri sona erecek futbolcularla ilgili bir çalışma yaptığını da sözlerine ekledi.