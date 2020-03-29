Buse Terim Bahçekapılı, koronavirüs tedavisi gören Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in son testlerinin negatif çıktığı ve yakın zamanda taburcu olacağı yönünde çıkan haberleri yalanladı.

"Babamın yeni yapılan test sonuçları henüz gelmedi ve testi henüz sonuçlanmadı. Bu haber şu an için doğru değil. Hala hastanede tedavisine devam ediliyor. Güzel haberler gelince yine paylaşmak ümidi ile."