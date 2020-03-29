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Van Hooijdonk'tan Türkçe 'evde kal' mesajı
[Fotoğraf: AA]
Fenerbahçe'nin Hollandalı eski futbolcusu Pierre van Hooijdonk, yeni tip koronavirüsle (covid-19) mücadele tedbirleri kapsamında Türkçe ve Hollandaca "evde kal" çağrısında bulundu.
Amsterdam Yunus Emre Enstitüsü (YEE) sosyal medya hesabından, Van Hooijdonk ve Hollanda'da yaşayan Türk asıllı sporcuların "evde kal" mesajı paylaşıldı.
Van Hooijdonk'un yanı sıra, Hollanda Birinci Futbol Ligi’nde (Eredivise) düdük çalan FIFA kokartlı Türk asıllı hakem Serdar Gözübüyük ve milli sporcu Elke Lale Van Achterberg, YEE için özel çektikleri videoda Türkçe ve Hollandaca koronavirüse karşı "evde kal" mesajını verdi.
Efsane futbolcu Pierre van Hooijdonk’tan mesajınız var!— Yunus Emre Enstitüsü (@yeeorgtr) March 27, 2020
Een boodschap van Pierre uit Nederland!#EvdeKalUzakKalma #HayatEveSigar @tcbestepe @saglikbakanligi @drfahrettinkoca @TABIP_TR @pierrevh17 @Fenerbahce @Feyenoord @FeyenoordTR1 pic.twitter.com/ht57o2B3NG
Etiketler: yeni tip koronavirüs Pierre van Hooijdonk FenerbahçeSon Güncelleme: 29 Mart 2020 Pazar 23:33
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