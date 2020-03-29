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Abdurrahim Albayrak’tan sağlık durumuyla ilgili açıklama
[Fotoğraf: AA]
Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, son yapılan koronavirüs testinin sonuçlarının henüz kendisine ulaşmadığını söyledi.
Koronavirüs testi pozitif çıktıktan sonra hastanede tedavisi süren Albayrak, sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.
Albayrak, ikinci testin sonucunun henüz belli olmadığını belirtti.
"Son yapılan test sonuçlarım henüz gelmemiştir. Gelir gelmez herkesi bilgilendireceğim. Tekrar hepinize çok teşekkür ederim."
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