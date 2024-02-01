Semih Kılıçsoy'dan Beşiktaş'a iyi haber

Beşiktaş, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Sakatlığını atlatan Semih Kılıçsoy’un antrenmanlara başlaması teknik heyeti sevindirdi.

Yukatel Adana Demirspor maçında ayağına darbe alan 18 yaşındaki futbolcu, Ems Yapı Sivasspor karşılaşmasında görev yapamamıştı. Teknik direktör Fernando Santos'un, Semih'e Trabzonspor karşısında 11'de şans vermesi bekleniyor.

Bu sezon Trendyol Süper Lig'de 10 maçta 5 kez fileleri sarsan Semih Kılıçsoy, 1 de gol pası verdi.

Orta sahada sıkıntı

Beşiktaş'ta Trabzonspor maçından önce orta saha rotasyonu ise daraldı.

Amir Hadziahmetovic ve Alex Oxlade Chamberlain’in sezonu kapatması, Salih Uçan’ın da sakatlığı Fernando Santos'u düşündürüyor.

Siyah beyazlı ekibin orta saha rotasyonunda Gedson Fernandes ve Demir Ege Tıknaz bulunuyor. Teknik direktör Fernando Santos’un Trabzonspor karşılaşmasında ön libero pozisyonunda Amartey’e görev vermesi bekleniyor.