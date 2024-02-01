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Spor
AA 01.02.2024 13:50

Sivasspor İbrahim Akdağ'ı transfer etti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor, İbrahim Akdağ'ı renklerine bağladı.

Sivasspor İbrahim Akdağ'ı transfer etti

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, devre arası transfer çalışmalarını sürdüren kırmızı-beyazlı ekip, Pendikspor'da forma giyen 32 yaşındaki İbrahim Akdağ ile sözleşme imzaladı.

Kulüp başkan vekili Bahattin Eken'in de katıldığı imza töreninde İbrahim Akdağ, kendisini 1,5 yıllığına Sivasspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı.


Sivasspor kafilesi Ankara'ya YHT ile gitti

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 2 Şubat Cuma günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak EMS Yapı Sivasspor, Ankara'ya Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile gitti.

Eryaman Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayan Sivasspor kafilesi, takım otobüsüyle Sivas YHT Garı'na geldi.

Burada bir grup taraftarın karşıladığı kırmızı-beyazlı ekip, daha sonra YHT ile Ankara'ya hareket etti.



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