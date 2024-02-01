Sivasspor İbrahim Akdağ'ı transfer etti

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, devre arası transfer çalışmalarını sürdüren kırmızı-beyazlı ekip, Pendikspor'da forma giyen 32 yaşındaki İbrahim Akdağ ile sözleşme imzaladı.

Kulüp başkan vekili Bahattin Eken'in de katıldığı imza töreninde İbrahim Akdağ, kendisini 1,5 yıllığına Sivasspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı.

İbrahim Akdağ EMS Yapı Sivasspor’umuzda



EMS Yapı Sivasspor’umuz, merkez orta saha oyuncusu İbrahim Akdağ’ı renklerine bağladı.



Sivas’a gelen İbrahim Akdağ, Başkan vekilimiz Bahattin Eken’in katıldığı imza töreninde kendisini EMS Yapı Sivasspor’umuza bağlayan sözleşmeye imza… pic.twitter.com/yiUcraFeiZ — EMS Yapı Sivasspor (@Sivasspor) February 1, 2024

Sivasspor kafilesi Ankara'ya YHT ile gitti

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 2 Şubat Cuma günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak EMS Yapı Sivasspor, Ankara'ya Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile gitti.

Eryaman Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayan Sivasspor kafilesi, takım otobüsüyle Sivas YHT Garı'na geldi.

Burada bir grup taraftarın karşıladığı kırmızı-beyazlı ekip, daha sonra YHT ile Ankara'ya hareket etti.

Ankara Yolculuğu Başladı



EMS Yapı Sivasspor'umuz, Ankaragücü ile oynayacağı maç için tesislerimizden ayrılarak Yüksek Hızlı Tren ile Ankara'ya hareket etti.



#AGvSVS | #GösterGücünü pic.twitter.com/JSkDD27Men — EMS Yapı Sivasspor (@Sivasspor) February 1, 2024



