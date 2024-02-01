Çaykur Rizespor evinde başarılı

Çaykur Rizespor gözünü Avrupa kupalarına dikti. Yeşil beyazlılar 23 haftası geride kalan Trendyol Süper Lig'de dört büyük takımın ardından beşinci sırada yer alıyor.

Karadeniz ekibi 10 galibiyet 5 beraberlik ve 8 mağlubiyetle 35 puan toplayarak sezonun en dikkat çeken performanslarından birini gerçekleştirdi.

Çaykur Rizespor'un bu başarısında iç saha sonuçları önemli rol oynadı. İlhan Palut'un öğrencileri evinde oynadığı 12 maçta 8 galibiyet 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 26 puan topladı.

Yeşil beyazlılar böylece Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ardından Süper Lig'de sahasında en çok puan toplayan üçüncü takım oldu.

Karadeniz temsilcisinin deplasman karnesi ise iç saha performansının çok gerisinde kaldı. Çaykur Rizespor rakip sahadaki 11 maçta sadece 2 kez galip gelirken 3 beraberlik 6 yenilgi aldı.

İlhan Palut'un öğrencileri deplasman puan cetvelinde 15'inci sırada yer alarak taraftarlarını üzdü. Yeşil beyazlı ekibin üçüncü Trabzonspor ile 2, dördüncü Beşiktaş ile de arasında 1 puan fark bulunuyor.

Çaykur Rizespor sezonu ilk dört içinde bitirmesi durumunda 2001 yılındaki İnter Toto macerasının ardından tarihinde ikinci kez Avrupa kupalarına katılma hakkı kazanacak.