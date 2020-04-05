Rejime ait savaş uçakları tarafından 1,5 yıl önce İdlib kırsalına düzenlenen saldırıda sağ bacağını kaybeden ve tedavisinin yapılabilmesi için babasıyla geldiği Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde protez bacağına kavuşan Hamis el Gacir'in futbol sevgisi yüzünü güldürdü.

Daha önce İngiltere'de yaşayan bir hayırseverin, hayranı olduğu Liverpool'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah imzalı bir krampon ve forma göndermesi sonrası çocuğun yaşadığı mutluluğu AA'nın duyurmasıyla Hamis'e çok sayıda destek mesajı geldi.

[Fotoğraf: AA]

Ülkesinde bir süre Al Amal'ın altyapısında oynayan Hamis'in yaklaşık iki ay önce yapılan haberinin görsellerinde üzerinde Santos takımının formasının olması Brezilya Kulübünün de dikkatini çekti.

Kulübün basın sorumlusu Isabel Luchesi, WhatsApp üzerinden Hamis'i görüntülü arayıp tercüman aracılığıyla sohbet etti.

Luchesi, konuşma sırasında kulübün stadı olan Urbano Caldeira Stadı'nı gösterdiği Hamis'i, daha sonra belirlenecek dönem için Brezilya'ya davet etti.

[Fotoğraf: AA]

"Santos'u çok seviyorum"

Hamis el Gacir, görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kendini arayan görevliye Santos takımını çok sevdiğini söyledi.

"Kulübün basın sorumlusuyla görüşme imkanı buldum. Kulübü çok sevdiğimi ifade ettim. Onlar da ilerleyen zamanlarda beni Brezilya'da ağırlayacaklarını söyledi. Bunun için gerekli görüşmeleri yapacaklarını aktardılar."

[Fotoğraf: AA]

"Oğlumun üzerinde Neymar'ın giydiği 11 numaralı forma vardı"

Baba Muhammed Sera el Gacir de oğlunun futbolu çok sevdiğini aktardı. Gacir, yaklaşık iki ay önce Anadolu Ajansı'nın yaptığı haber üzerine kulübün kendileriyle iletişime geçtiğini belirtti.

"Yapılan haber özellikle internet üzerinde çok yayıldı. Oğlumun o gün üzerinde Neymar'ın Santos'ta oynarken giydiği 11 numaralı forması vardı. Santos Kulübünün yetkilileri formayı görünce ilgilerini çekmiş. Bizi WhatsApp üzerinden görüntülü aradılar. Kendileri diplomatik işlemleri hallettikten sonra bizi Brezilya'da ağırlayacaklarını söyledi."