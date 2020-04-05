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Maradona'dan takımına 'koronavirüs' desteği
[Fotoğraf: AA]
Arjantin'in koronavirüs ile mücadelesi sürüyor. Gimnasia'yı çalıştıran Diego Armando Maradona, COVID-19 nedeniyle geliri düşen takımından maaşının kesilmesini istedi.
Kulüp başkanı Gabriel Pellegrino, Arjantin basınına yaptığı açıklamada, "Maradona ile fikir alışverişinde bulunuyorduk ve maaşının kesilmesini talep etti." ifadelerini kullandı.
Pellegrino, Arjantin'in efsane futbolcularından olan Maradona'nın sözleşmesinin ağustos ayında sona ereceğini fakat bunu önemsemediklerini ve yola beraber devam edeceklerini sözlerine ekledi.
Arjantin'de ligler 17 Mart'ta askıya alınmıştı.
Etiketler: Diego Armando Maradona koronavirüs covid-19Son Güncelleme: 5 Nisan 2020 Pazar 00:19
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