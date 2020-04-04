Haber Giriş: Kaynak: DHA
Kayserispor'dan 5 futbolcu sokağa çıkamayacak
[Fotoğraf: DHA]
Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından Kayserispor'dan 5 futbolcu sokağa çıkamayacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın koronavirüs tedbirleri kapsamında 20 yaş ve altı gençler için sokağa çıkma yasağı getirilmesini açıklamasının ardından Hes Kablo Kayserispor’dan 5 futbolcu sokağa çıkamayacak.
Uygulanan tedbirler kapsamında Hes Kablo Kayserispor'da 20 yaşın altında olan, Nurettin Korkmaz (17), Ömer Uzun (20), Doğan Alemdar (18), Emirhan Civelek (20) ve Emre Demir (16) sokağa çıkamayacak. Futbolcular antrenmanlarını evlerinde sürdürecek.
Etiketler: spor sokağa çıkma yasağı kayserispor futbolSon Güncelleme: 4 Nisan 2020 Cumartesi 15:22
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