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Spor
AA 26.10.2023 15:43

Şanlıurfaspor yeniden çıkışa geçmek istiyor

Trendyol 1. Lig'de 7 haftadır galip gelemeyen ve son 2 maçını kaybeden ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, 27 Ekim Cuma günü oynayacağı Bitexen Giresunspor karşılaşmasıyla yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor.

Şanlıurfaspor yeniden çıkışa geçmek istiyor

Bu sezon yükseldiği Trendyol 1. Lig'de ilk 2 maçını kazanan sarı-yeşilli ekip, daha sonra galibiyete hasret kaldı.

Ligde oynadığı son 7 maçın 4'ünü kaybeden Şanlıurfaspor, 3 müsabakadan ise beraberlikle ayrıldı.

Sarı-yeşilliler, ligin 7. haftasında ise teknik direktör değişikliğine giderek Zafer Turan'ın yerine İrfan Buz ile anlaştı.

İrfan Buz yönetiminde oynadığı 2 maçı da kaybeden Şanlıurfa temsilcisi, kötü gidişatını sonlandırmak istiyor.

Şanlıurfaspor, şu ana kadar topladığı 9 puanla ligde 14. sırada bulunuyor.

Ligde 10. haftanın açılış maçında yarın seyircisi önünde Bitexen Giresunspor'u ağırlayacak Şanlıurfa temsilcisi, bu müsabakayla yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor.

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