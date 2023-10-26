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Spor
AA 26.10.2023 15:38

Şakir Şenkalaycı Cumhuriyet'in 100. yılında motosiklet gösterisi yapacak

Milli motosikletçi Şakir Şenkalaycı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için özel bir gösteri hazırladı.

Şakir Şenkalaycı Cumhuriyet'in 100. yılında motosiklet gösterisi yapacak

Türkiye Motosiklet Federasyonunun açıklamasına göre Şakir Şenkalaycı, 100. yıl kutlamaları kapsamında Kemerburgaz Kent Ormanı'nda motosiklet gösterisi yapacak. Şenkalaycı, 100. yıl gösterisinde özel olarak hazırlanan rampaya dizilmiş 15 motosikletin üzerinden atlayacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Motosiklet Federasyonu ve SS100 Akademi'nin destekleriyle saat 14.30'da yapılacak gösterinin ardından Şenkalaycı ve öğrencileri, motosiklet korteji ile katılımcıları selamlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şakir Şenkalaycı, "Cumhuriyetimizin 100. yılını özel bir gösteriyle kutlayalım istedik. Bugüne kadar denenmemiş ve zorlu bir motosiklet gösterisini ilk kez 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Kemerburgaz Kent Ormanı'nda yapacağız. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize hediye ettiği Cumhuriyetimizin 100. yılını coşkuyla kutlayacağız." ifadelerini kullandı.

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Motor Sporları 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Cumhuriyetin 100. yılı
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