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Dünya
AA 06.10.2026 04:27

İşgalci İsrailliler Batı Şeria'da Filistinlilerin ev ve araçlarını ateşe verdi

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin evlerine düzenlediği saldırılarda ev ve araçlar ateşe verilirken, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 1 Filistinli yaralandı.

İşgalci İsrailliler Batı Şeria'da Filistinlilerin ev ve araçlarını ateşe verdi
[Fotograf: AA]

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın bildirdiğine göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, El Halil kentinin kırsalındaki Vad Cahiş ile Vad er-Rahim bölgelerinde Filistinlilere ait evlere saldırdı.

Saldırıda Filistinlilere ait mülkleri tahrip eden söz konusu gruptakiler, 3 otomobil ve 1 kamyonu ateşe verdi.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, ayrıca bir evin çevresindeki samanları tutuşturdu, Yusuf Şenaran adlı Filistinlinin evinin önünde ateş yakarak camlarını kırdı.

1 Filistinli yaralandı

Öte yandan Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin El Halil'in Beyt Ula bölgesinde, Ayrım (Utanç) Duvarı yakınlarında açtığı ateş sonucu Filistinli bir gencin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, sırtından gerçek mermiyle vurulan gencin hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

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