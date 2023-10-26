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Spor
AA 26.10.2023 14:18

A Milli Takım FIFA sıralamasında yükseldi

A Milli Futbol Takımı, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan ekim ayı dünya sıralamasında 4 basamak yükselerek 38. sıraya çıktı.

A Milli Takım FIFA sıralamasında yükseldi

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Hırvatistan ve Letonya karşısında aldığı galibiyetlerin ardından 2024 Avrupa Şampiyonası finallerinde mücadele etmeye hak kazanan ay-yıldızlı takım, Aralık 2021'den bu yana en iyi derecesine ulaşırken, Ekim 2019'dan sonra ilk kez 4 sıralık bir yükseliş kaydetti.

Türkiye, 1498 puana ulaşarak, ekim ayı sıralamasının ilk 53 basamağında yer alan takımlar arasında en çok puan toplayan ülke oldu.

FIFA'nın internet sitesinde yayınlanan sıralamanın ilk beş sırasında yer alan ülkeler bu ay da değişmedi.

2022 Dünya Kupası şampiyonu Arjantin 1861 puanla birinciliğini korurken, Fransa 1853 puanla ikinci, Brezilya ise 1812 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Bu takımları 1807 puanla dördüncü sıradaki İngiltere ve 1793 puanla beşinci sıradaki Belçika takip etti.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 30 Kasım'da açıklanacak.

Sıralamada ilk 10'daki ülkeler şöyle:

Sıra Takım Puan Değişim
1 Arjantin 1861,29 -
2 Fransa 1853,11 -
3 Brezilya 1812,20 -
4 İngiltere 1807,88 -
5 Belçika 1793,71 -
6 Portekiz 1739,83 +2
7 Hollanda 1739,26 -
8 İspanya 1725,97 +2
9 İtalya 1717,81 -
10 Hırvatistan 1711,88 -4

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