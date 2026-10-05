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Türkiye
DHA 05.10.2026 22:31

Şanlıurfa'da uçakta bomba ihbarı: 136 yolcu ve 6 mürettebat tahliye edildi

Ankara'dan Şanlıurfa’ya gelen yolcu uçağında görevlilerin uçakta patlayıcı var notu bulması üzerine yolcular ve mürettebat tahliye edildikten sonra görevliler arama çalışması başlattı. Şanlıurfa GAP Havalimanına inen uçakta ekiplerin arama çalışmaları sürüyor.

Şanlıurfa'da uçakta bomba ihbarı: 136 yolcu ve 6 mürettebat tahliye edildi

Ankara’dan saat 19.00’da Şanlıurfa’ya hareket eden AJET Havayolları’nın 4180 sefer sayılı yolcu uçağında uçağında patlayıcı madde olduğuna ilişkin bir not bulundu.

Saat 20.05’te Şanlıurfa GAP Havalimanı’na iniş yapan uçaktaki 136 yolcu ve 6 mürettebat tahliye edildi.

İhbar üzerine havalimanına çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı havalimanında ekipler uçaktaki arama çalışmalarını sürdürüyor.

 

136 yolcu ve 6 personelin güvenli tahliyesi yapıldı

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak konuyla ilgili açıklama yaptı. 

Şanlıurfa Valisi Şıldak, "Uçak, GAP Havalimanı'na güvenli şekilde indi. 136 yolcu ve 6 personelin güvenli tahliyesi yapıldı. Polisimiz uçağın içinde patlayıcı arama faaliyetlerine devam ediyor" dedi.

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