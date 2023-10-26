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Spor
TRT SPOR 26.10.2023 12:50

Pepe Şampiyonlar Ligi tarihine geçti

Kariyerini Porto'da sürdüren Pepe, 40 yıl 241 günle Şampiyonlar Ligi'nde kaleciler hariç forma giyen en yaşlı oyuncu oldu.

Pepe Şampiyonlar Ligi tarihine geçti
[Fotoğraf: DepoPhotos arşiv]

Pepe sahip olduğu ünvanlara bir yenisini daha ekledi. Porto'da forma giyen tecrübeli futbolcu Şampiyonlar Ligi tarihine geçti.

Ünlü oyuncu Devler Ligi'nde 4-1 kazandıkları Antwerp karşılaşmasında yeni bir başarıya imza attı.

Pepe 40 yıl 241 günle Şampiyonlar Ligi tarihinde kaleciler hariç forma giyen en yaşlı oyuncu oldu. Bu rekor daha önce 40 yıl 211 günle Milanlı Alessandro Costacurta'ya aitti.

Pepe 10 yıllık Real Madrid kariyerinin ardından 2017-2018 sezonunda Beşiktaş'a transfer oldu.

Siyah beyazlı takımda 52 maça çıkan Portekizli stoper 7 gol 3 asist üretti. Yıldız oyuncu Beşiktaş'ın ardından ülkesinin güçlü takımlarından Porto'ya gitti.

Başarılı savunmacı elde ettiği birçok kişisel ünvanın yanı sıra Portekiz Milli Takımı'yla 2016 yılında Avrupa Şampiyonluğu'na ulaştı. Real Madrid'de 3 kez Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Pepe, kariyerine toplam 33 kupa sığdırdı.

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