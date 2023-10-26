Çok Bulutlu 15.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 26.10.2023 12:45

Abdullah Avcı: Enerjimiz iyi daha hızla mesafe alacağız

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 29 Ekim Pazar günü deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Abdullah Avcı: Enerjimiz iyi daha hızla mesafe alacağız

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, futbolcularla yapılan analiz nedeniyle 30 dakika gecikmeli başladı.

Avcı, antrenman öncesi gazetecilerle sohbet etti.

"Biraz yoğun geçiyor. Geçen seferki antrenman da toplantı saatine denk geldi. Bu ara teorik antrenmanlar biraz yoğun geçiyor ama iyi gidiyor. Çalıştıklarımızı hatırlatmak, yenilerini yerleştirmek gerekiyor. Enerjimiz iyi. İnşallah daha hızla mesafe alacağız."

Abdullah Avcı: Enerjimiz iyi daha hızla mesafe alacağız

Antrenmana sakatlıkları bulunan Hüseyin Türkmen, Mislav Orsic ve Anastasios Bakasetas katılmadı. Trezeguet ise zaman zaman takımla çalıştı.

İlk 30 dakikası basın mensuplarına açık tutulan antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması gerçekleştirildi.

Trabzonspor, 27 Ekim Cuma günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Abdullah Avcı: Enerjimiz iyi daha hızla mesafe alacağız

ETİKETLER
Abdullah Avcı Trabzonspor
Sıradaki Haber
Gençler ve yaşlılar bocce müsabakasında karşılaştı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:43
Tekirdağ'da DEAŞ operasyonu: 3 tutuklama
01:41
Karabük'te öğrenciler "100. yıl" koreografisi oluşturdu
01:39
İsrail Gazze sınırındaki operasyonların "resmi bir kara harekatı" olmadığını belirtti
01:37
ABD: İsrail’e Gazze için kırmızı çizgiler koymadık
01:35
Filistin medyası: Kassam Tugayları, İsrail'in kara saldırısına Kornet füzeleriyle karşı koydu
01:26
Kızılay: Gazze'de görev yapan yerel ekibimizle iletişim kuramıyoruz
Gazze bombardıman altında
Gazze bombardıman altında
FOTO FOKUS
“TRT’de 100. Yıl” Programında Cumhuriyet Coşkusu Yaşanacak
“TRT’de 100. Yıl” Programında Cumhuriyet Coşkusu Yaşanacak
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ