Edin Visca: Kupa kazanmak istiyoruz

VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdüren bordo-mavili takımın antrenmanı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Visca, teknik direktör Abdullah Avcı'nın takıma geri döndüğünü anımsattı.

"Her değişiklik zor oluyor. Hoca geldiğinde hemen o eski günleri anlattı bize. 10 gün içinde 4-5 toplantı, analiz yaptık. Hoca, hem savunma hem hücumda pozitif enerji getirdi. Kötü bir başlangıç yaptığımızın farkındayız. Bireysel olarak hatalarımız vardı. 10 gün içinde konuştuk, analiz de yaptık. Şimdi önümüzdeki antrenmanlarda, maçlarda en iyi şekilde hocanın bizden istediklerini beraber yapmaya çalışacağız."

Edin Visca: Bu sezon hedefimiz ligde ilk 4 içinde olmak ve Türkiye Kupası'nı kazanmak. pic.twitter.com/G95F4Ahaqv — TRT Spor (@trtspor) October 26, 2023

Visca, her zaman bir takım oyuncusu olduğunu dile getirdi.

"En iyi şekilde bireysel olarak da performansımı göstermeye çalışıyorum. İleride daha iyi olmak istiyorum. Kendi performansımdan açıkçası çok mutlu değilim. Bu futbolu, takım oyununu Abdullah hoca ile hatırladık. Önceden bireysel olarak daha ön planda gittik, şimdi savunma ve hücumda takım olarak çalışmamız gerekiyor. Ben de hoca ile yıllardır çalıştım. Küçük detaylar, arkadaşlar için koşmak, yardım etmek önemli. Her şey asist, gol değil. Bizim de çok çalışmamız gerekiyor. Zaten analiz yaptık, bence iyi bir süreç bizi bekliyor."

Edin Visca: Bireysel olarak en iyi performansı göstermek istiyorum. Açıkçası kendi performansımdan memnun değilim, her maç daha iyi olmak istiyorum. pic.twitter.com/Kaue6TRTFA — TRT Spor (@trtspor) October 26, 2023

"Bireysel olarak kendimi kötü hissediyorum"

Visca, teknik direktör Avcı'nın istediklerini sahada uygulamaya çalıştıklarını kaydetti.

"Ben de bireysel olarak kötü hissediyorum. Türkiye'de üst üste 9 sene Avrupa kupalarında da oynadım. Üzücü bir süreçteyiz. Bireysel olarak ders çalıştım. Kötü maçlarda ben de kötü performans verdim. Bu sezonu ben de geçen sezon gibi geçirmek istemiyorum. Bu sezon en azından ilk 4 içinde bitirmek, kupa kazanmak istiyoruz. Eski günleri yaşamak, burada kupa kaldırmak istiyorum. Taraftarların tribünü doldurmasını istiyorum. Maçlardan 4-5 gün önce soruyorum, taraftarlar geliyor mu? Ne kadar bilet satıldı? Kötü sezon yaşadık, az taraftar görünce kötü hissediyorum. Ama biz bir maç kazandık, bir seri yakalamak, stadı doldurmak, hedefe gitmek istiyoruz. İnşallah bu sezon iyi geçecek."

"Gerçek bir futbol yaşamak istiyorsan Trabzonspor'da oynayacaksın"

Visca, Trabzon'un 24 saat futbolu yaşadığını, bunu diğer oyunculara da aktardığını anlattı.

"Gerçek bir futbol yaşamak istiyorsan Trabzon'a gelip Trabzonspor'da oynayacaksın. Dışarı çıkınca markette, restoranda herkes futbolu konuşuyor, yaşıyor. Herkes futbolcuları tanıyor. Onun için heyecan, baskı da var. Ama benim için güzel şey. Bu takımın her zaman hedefi olması gerekiyor. Gerçek futbolu Trabzon'da yaşıyorsun. Bu sezon eski performansımı tekrar yakalamak istiyorum."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

Edin Visca, Corendon Alanyaspor'u yendiklerini karşılaşmanın analizini yaptıklarını vurguladı.

"Karagümrük deplasmanına, İstanbul'a kazanmak için gideceğiz. Alanyaspor maçından sonra ilk antrenmanda hoca 'Bir kazanıyoruz, bir kaybediyoruz.' dedi. Geçen sene Karagümrük maçında ben sakatlandım, yenildik. 3 puandan daha önemli maç. Sonra derbiye gidiyoruz. Öncelikle Karagümrük maçını kazanmak ve sonra Fenerbahçe maçına hazırlanmak."

"İnşallah Avrupa Şampiyonası'nda sonuna kadar gidebilirler"

Visca, A Milli Takım'ın aldığı sonuçlara da değindi.

"Milli takımı tebrik ediyorum. Bu ülkede yatırımlar, statlar yapılıyor. Hırvatistan maçında herkes koştu, savunma yaptı, biraz disiplin uygulandı. Öyle olunca da sonuç geliyor. Uğurcan, Eren ile konuştum, 'Fazla idman yapmadık, analiz yaptık.' dediler. Harika oynadılar. Genç bir takım var. İnşallah Avrupa Şampiyonası'nda sonuna kadar gidebilirler."