Celtic taraftarı Filistin'e desteğini sürdürdü

Celtic Park'ta konuk ettikleri İspanya ekibiyle 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından stadın çevresinde Filistin bayrağı açmaya devam eden taraftarlar, "Filistin'e özgürlük" sloganı atarak protestolarına devam etti.

İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye saldırılarını kınayan ve buna karşı olduklarını dile getiren taraftarlar, uzun süre devam eden protestonun ardından saha çevresinden olaysız ayrıldı.

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Celtic taraftarları, UEFA'dan gelen tüm uyarılara rağmen maç boyunca Filistin bayrağı açarak ülkeye destek vermişti.