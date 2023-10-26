Tesis sayısının artmasıyla Türkiye "tenis ülkesi" olarak anılmaya başlandı

Teniste her yıl düzenli olarak artan lisanslı sporcu sayısı 2013'te 27 bin civarında iken 2023'te 102 bin 352'ye kadar yükseldi. Türkiye Tenis Federasyonu tarafından 600'u ulusal, 200'ün üzerinde turnuva düzenlenirken, ülke genelinde oteller, kulüpler, belediyelerin tesisleriyle amatör ve profesyonel olarak binlerce kort bulunuyor.

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Denizli'de açılışını yaptıkları Pamukkale Tenis Kulübü'ndeki kortların ulusal ve uluslararası turnuvalar için uygun olduğunu kaydetti.

Durmuş, Türkiye'nin, Avrupa'nın en genç ülkesi konumunda olduğunu kaydetti.

"Avrupa, dünya tenisinde lider kıta. Biz Avrupa'nın en genç ülkesiyken Avrupa'nın lideri olabilecek gençlere ve yeteneklere sahip bir ülkeyiz. Onlara imkanların verilmesi, şansların tanınması, turnuva ortamlarının yaratılabilmesi için Anadolu'nun her noktasında tenis oynanır hale geldi. İlçeleri, illeri artık tenis oynayan bir ülke haline geldi."

"Sadece zenginlerin değil herkesin oynayabildiği bir oyun"

Durmuş, federasyon olarak sporcuların başarılarını artırmak için turnuva sistemi ve ağlarını oluşturduklarını, bunun yanında yeni tesisler de kazandırdıklarını hatırlattı.

"Gençlik ve Spor Bakanlığımızın 'sporu tabana yayıyoruz' ilkesiyle örtüşen çalışmalarımız, Türkiye'nin tenis politikalarını, tenis altyapısını büyük oranda geliştirdi, geliştirmeye devam ediyor. Bu, hedefimiz olan dünyanın en iyi sporcusunu yetiştirmeye yönelik projelerimizle sonuç vermeye başladı. Dünyanın her noktasında yarışan sporcularımız başarılar elde etmeye başladı. Biz de dünyanın her noktasında başarılar elde etmek için sporcu sayısını arttırmak için buralardayız."

[Fotoğraf: AA / Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş] [Fotoğraf: AA / Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş]

Durmuş, tenisin 20 yıl öncesine kadar Türkiye'de "zengin sporu" olarak görüldüğünü hatırlattı.

"Özellikle son 15-20 yılda uygulanan spor politikaları sayesinde Türkiye'nin spor ülkesi olması yolunda tenis de yerini aldı. Türkiye'de tenis artık her mahallenin oyunu, sadece zenginlerin değil herkesin oynayabildiği bir oyun."

Durmuş, dünyada en fazla turnuva düzenleyen ülkeler arasına girdiklerini belirtti.

"Dünyada Türkiye şu anda tenis ülkesi olarak anılıyor. Türkiye'nin tenis anlamında yapmış olduğu bu hamlelerin gelecekte tenisin kurallarını, tenisin dengelerini değiştirebileceğini biliyor ve oyuncularımız saygı görüyor. Biz gittiğimiz her yerde saygı görüyoruz. Türkiye gerçekten bir tenis ülkesi. Dünya da bunu kabul ediyor."

TTF Ankara Tenis Merkezi "test turnuvasıyla" kapılarını açtı

Yapımında sona yaklaşılan Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Ankara Tenis Merkezi, Cumhuriyet Kupası 100. Yıl Masters Tenis Turnuvası ile kapılarını açtı.

Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında düzenlenen test turnuvasının ilk gününde eleme maçları yapıldı.

TFF Ankara Tenis Eğitim Merkezi'nin yapım çalışmalarında son aşamaya geçilirken, merkezde 18-65 yaş arasında 398 sporcunun katılımıyla Cumhuriyet Kupası 100. Yıl Masters Tenis Turnuvası şeklinde tesis için test turnuvası gerçekleştiriliyor.

Eleme maçlarıyla başlayan ve toprak kortlarda devam eden turnuva, 5 Kasım'da sona erecek.