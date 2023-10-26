Celtic'ten "tarihi" duruş

Celtic Park'ta konuk ettikleri İspanya temsilcisiyle 2-2 berabere kaldıkları organizasyonun E Grubu mücadelesi sırasında İskoçya temsilcisi, eylemleriyle adından sıklıkla söz ettirdi.

Celtic yönetimi, karşılaşma öncesinde yaptığı açıklamada, taraftara seslenerek, "İsrail ile Filistin arasındaki çatışmayı çağrıştıran pankart, bayrak ve sembollerin Celtic Park'ta sergilenmesine izin verilmeyecek. Oyuncular ve teknik ekipten dileyenler ise siyah kol bandı takarak savaştan etkilenenlere destek verebilecek." ifadelerini kullandı.

Bu açıklamanın ardından oyuncuların siyah kol bandıyla çıktığı karşılaşmada, Celtic taraftarı ise yönetimin çağrısına kulak asmadı.

Maç boyunca "Yürü, yürü; yüreğindeki umutla; ve asla yalnız yürümeyeceksin!" sloganları atan taraftarlar, stadı Filistin bayraklarıyla donattı. Maç öncesinde tribünlerin bazı koltuklarını Filistin bayrağının renkleriyle süsleyen taraftarlar, bu koreografiyle stadı Filistin bayrağına büründürdü.

Celtic taraftarı bu duruma tepkisini daha önce de göstermişti

Celtic taraftarı, son iki lig maçında da Filistin halkına desteğini tribünlerden yansıttı.

Lider Celtic'in 7 Ekim'de konuk ettiği ve 3-1 kazandığı Kilmarnock maçında seyircisi, "Filistin'e özgürlük" ve "Direnenler kazanacak" afişlerini tribünden açtı. Bu gerekçeyle taraftarların bir kısmının geçen hafta sonu Celtic'in deplasmanda 4-1 kazandığı Hearts maçında deplasman tribününe alınması, federasyon tarafından yasaklandı.

Kulüp yönetiminin eleştirilerine rağmen Filistin'e destek vermeye devam eden "Celticliler", tüm engellemelere rağmen Hearts maçında yine Filistin bayrağı açtı.

"Celtic bir futbol kulübüdür, siyasi bir organizasyon değildir." şeklindeki kulüp açıklamasına tepki gösteren Celtic Taraftarlar Derneği, "Tribünlerde siyasi görüşlerini ifade etme hakkına sahip olduklarını" vurguladı.

Taraftar grubunun açıklamasında, "Futbol taraftarlarının, toplumun diğer kesimlerinde olduğu gibi tribünlerde de siyasi görüşlerini ifade etme hakkına sahip olduğuna dair inancımız sarsılmaz. Celtic Kulübünün tarihini ve geleneklerini küçümseyen elitist bir yönetim kurulunun kurallarıyla, dikte edilmeyeceğiz." değerlendirmesinde bulunuldu.

[Fotoğraf: Reuters]

Celtic-Filistin dayanışması, eskilere dayanıyor

Celtic taraftarı, daha önce de birçok kez Filistin halkına sahip çıktı. UEFA ise spora siyaset karıştırılmasının yasak olması gerekçesiyle İskoç kulübüne çeşitli miktarlarda para cezaları verdi.

İskoç işçi sendikaları, 2009'un aralık ayında, Celtic taraftarlarından, İsrail'in Hapoel Tel Aviv takımıyla yapılacak maç sırasında Filistinlilerle dayanışma için Filistin bayrakları sallamaları çağrısında bulundu. Celtic yönetimi ise yaptığı açıklamada, gösteri çağrılarından "derin endişe duyulduğunu" ve stadyumun "siyasi gösteri yeri" olmadığını ifade etti.

Celtic taraftarı ise 2009 ve sonrasında bazı maçlarda Filistin'e destek amacıyla benzer eylemler gerçekleştirdi. 2014 yılında Celtic ile İzlanda temsilcisi KR Reykjavik arasında oynanan maç sırasında Filistin bayrağı açılması nedeniyle UEFA, kulübe 18 bin dolar para cezası verdi.

2016'da ise UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off turunda Celtic, bu kez İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva ile karşılaştı. Celtic Park tribünlerinde İsrail karşıtı tezahürat yapılması ve bayrak açılması nedeniyle Celtic hakkında UEFA tarafından disiplin soruşturması başlatıldı.

[Fotoğraf: Reuters]

Bu sırada, Celtic'in taraftar grubu Green Brigade'in (Yeşil Tugay) öncülüğünde başlatılan yardım kampanyasına yaklaşık 137 bin sterlin yardımda bulunuldu. Kampanyaya destek verenler arasında, Batı Şeria'daki Ed-Dehişa Mülteci Kampı'nda harçlıklarını bağışlayan yüzlerce Filistinli çocuk da yer aldı. UEFA'nın bu maç için verdiği 10 bin avro para cezası, bu kampanya sayesinde beklenilen etkiye yol açmadı.

2018'de de Celtic taraftarları, takımlarının Ross County'yi 3-0 yendiği lig maçında, Gazze sınırında İsrail askerleri tarafından şehit edilen Filistinlilere, salladıkları Filistin bayraklarıyla destek verdi.

Halk ve rahipler tarafından kuruldu

İrlanda'da sadece tarladaki değil ambarlardaki tüm patateslere etki eden ve yaklaşık 5 yıl süren kıtlık, Celtic Kulübünün kurulmasının başlangıç noktası oldu. Tarihe "Büyük İrlanda Patates Kıtlığı" olarak adını yazdıran bu hadise sonucu, bölgeden büyük göçler yaşandı.

Bir grup İrlandalı, hayatta kalmak adına İskoçya'ya göç etti. Katolik ağırlıklı bu topluluk, Katolik rahiplerin de katkısıyla İskoçya'nın doğusuna yerleşti.

Yeniden düzen kuran ve yaşama adapte olmaya çalışan halk, futbola kayıtsız kalamadı. Rahipler ve halk, ortaklaşa olarak Katoliklerin takımı olarak nitelendirilen bir futbol takımı kurdu. Takımın tabanı yoksul halk ve kilise eşrafından oluştu. 6 Kasım 1887'de kurulan bu takıma, Keltlerden dolayı Celtic adı verildi.

Celtic Kulübü, köklü tarihinde 53 lig, 41 İskoçya Kupası, 21 İskoçya Lig Kupası ve 1 Avrupa Kupası şampiyonluğu yaşadı.