Samsunspor Konyaspor'u ağırlıyor

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 17.00'de başlayan mücadeleyi hakem Murat Erdoğan yönetiyor.

Samsunspor ligin son 2 haftasında Yukatel Adana Demirspor'u deplasmanda 3-2 ve sahasında Kasımpaşa'yı 4-2 yenerek yakaladığı seri galibiyeti, TÜMOSAN Konyaspor maçında da devam ettirmek istiyor.

Ligde 14 puanlı iki takımın karşılaşmasında yenen takım avantaj sağlayacak. Son 11 maçında bir kez kazanan Konuk TÜMOSAN Konyaspor da çıkış arıyor.

Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

10. dakikada Ntcham’ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Marius’un kafa vuruşu yandan auta çıktı.

18. dakikada Holse’nin sağ kanattan kullandığı köşe atışında Marius kafa vuruşunda top direğin sağından auta çıktı.

29. dakikada kazanılan penaltının başına geçen Cikalleshi panelka vuruşla topu filelerle buluşturdu. 0-1

32. dakikada Cikalleshi’nin ara pasında ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Soner’in şutu direğin az fakla solundan auta çıktı.

39. dakikada Soner’in kullandığı kornerde ceza sahası içinde Calvo’nun kafa vuruşu direğin üstünden auta gitti.

43. dakikada Tırpan’ın ortasında altıpasta Ntcham’ın şutunu kaleci Bernardoni güçlükle çeldi.

Mücadelenin ilk yarısı konuk takımın 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

AYRINTILAR GELİYOR...

Samsunspor: Okan Kocuk, Mickael Tırpan, Lubo Satka, Alim Öztürk, Soner Gönül, Yunus Emre Çift, Flevien Tait, Carlo Holse, Oliver Ntcham, Emre Kılınç, Marius Mouandilmadji



Konyaspor: Paul Bernardoni, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Francisco Calvo, Guilherme Sitya, Soner Dikmen, Uğurcan Yazğılı, Alexandru Cicaldau, Louka Prip, Marlos Moreno, Sokol Cikalleshi



Gol: Cikalleshi (dk. 29 pen.) (Konyaspor)

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı

Hakemler: Murat Erdoğan, Hakan Karabalcık, Uğur Sarı