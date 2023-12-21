Samsun’da kazanan çıkmadı

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda hakem Murat Erdoğan yönettiği karşılaşmada Samsunspor, Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Mücadeledele Konyaspor’un golünü 29. dakikada penaltıdan Cikalleshi atarken Samsunspor’un golünü ise 68. dakikada penaltıdan Ntcham kaydetti.
Samsunspor, Konyaspor puanını 15 yükseltirken ligdeki sıralaması değişmedi.
KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI
10. dakikada Ntcham’ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Marius’un kafa vuruşu yandan auta çıktı.
18. dakikada Holse’nin sağ kanattan kullandığı köşe atışında Marius kafa vuruşunda top direğin sağından auta çıktı.
29. dakikada kazanılan penaltının başına geçen Cikalleshi panelka vuruşla topu filelerle buluşturdu. 0-1
32. dakikada Cikalleshi’nin ara pasında ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Soner’in şutu direğin az fakla solundan auta çıktı.
39. dakikada Soner’in kullandığı kornerde ceza sahası içinde Calvo’nun kafa vuruşu direğin üstünden auta gitti.
43. dakikada Tırpan’ın ortasında altıpasta Ntcham’ın şutunu kaleci Bernardoni güçlükle çeldi.
Mücadelenin ilk yarısı konuk takımın 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
50. dakikada ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Cikalleshi’nin şutunu Okan Kocuk güçlükle çeldi.
GOL - 68. dakikada uzun VAR incelemesi sonrası kazanılan penaltının başına geçen Ntcham, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1
84. dakikada Holse’nin kullandığı köşe atışında Marius’un kafa vuruşunda top direğin az farkla yanından auta çıktı.
Mücadele 1-1 berabere tamamlandı
Samsunspor: Okan Kocuk, Mickael Tırpan, Lubo Satka, Alim Öztürk, Soner Gönül, Yunus Emre Çift (Dimata dk. 86), Flevien Tait (Fofana dk. 56), Carlo Holse, Oliver Ntcham (Ercan dk. 90+1), Emre Kılınç (Osman dk. 86), Marius Mouandilmadji
Konyaspor: Paul Bernardoni, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Francisco Calvo, Guilherme Sitya, Soner Dikmen (Oğulcan dk. 76), Uğurcan Yazğılı, Alexandru Cicaldau (N’zonzi dk. 86), Louka Prip (Muric dk. 76), Marlos Moreno (Yasir dk. 90+3), Sokol Cikalleshi (Oliveira dk. 76)
Goller: Ntcham (dk. 68 pen.) (Samsunspor), Cikalleshi (dk. 29 pen.) (Konyaspor)
Sarı kartlar: Yunus, Tırpan, Holse (Samsunspor)
Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı
Hakemler: Murat Erdoğan, Hakan Karabalcık, Uğur Sarı