Avrupa Birliği Adalet Divanı'ndan Avrupa Süper Ligi kararı

Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın, Avrupa Süper Ligi davasıyla ilgili mahkeme kararı hakkında yaptığı açıklamada, "FIFA ve UEFA kuralları, Süper Lig gibi yeni bir kulüpler arası futbol projesini önceden onaylarına tabi kılmaktadır. Ama, FIFA ve UEFA kurallarının; şeffaf, objektif, ayrımcılık yapmayan ve orantılı olmasıyla ilgili bir yapısı yok." denildi.

Açıklamada, "FIFA ve UEFA'nın Süper Lig'in önceden onaylanmasına ilişkin kuralları, AB hukukuna aykırıdır." ifadesi kullanıldı.

Avrupa Birliği Adalet Divanı, UEFA ve FIFA'nın Süper Lig kararının "rekabet yasasına ve hizmet sunma özgürlüğüne aykırı" olduğunu duyurdu.

Avrupa Süper Ligi girişimi

İngiltere'den Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham, İtalya'dan Milan, Inter ve Juventus, İspanya'dan Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid kulüpleri 19 Nisan 2021'de Avrupa Süper Ligi girişimini başlattıklarını açıklamıştı.

İlk formata göre, 20 takımın yer alacağı ligin kurucusu 15 kulüp, organizasyonda kalıcı olarak kalacak, diğerleri ise liglerindeki başarı kriterlerine göre belirlenecekti.

FIFA, UEFA ve spor kamuoyundan gelen sert tepkilerin ardından Real Madrid, Barcelona ve Juventus haricindeki 9 kulüp, bu organizasyondan çekildiklerini duyurmuştu.

UEFA ve FIFA, oluşumdan çıkmayan 3 takımın, kendilerine bağlı organizasyonlardan ve ulusal liglerden çıkarılması, uluslararası maçlara oyuncu göndermesinin yasaklanması gibi yaptırımlarla karşılaşabileceği konusunda uyarmıştı.

Yaşananların ardından konu, Avrupa Birliği Adalet Divanı'na kadar taşınmıştı.

Florentino Perez: Kararı büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz

Kararın ardından Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın, UEFA ve FIFA'nın 2021 yılında Avrupa Süper Ligi'nin oluşumunu engelleyerek rekabet yasalarına aykırı hareket ettiğine yönelik kararı memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

"Önümüzdeki günlerde bu kararın kapsamını dikkatli bir şekilde inceleyeceğiz, ancak büyük tarihsel öneme sahip iki sonucun çıkacağını tahmin ediyorum. İlk olarak, Avrupa kulüp futbolu tekel değildir ve bir daha asla olmayacaktır. İkincisi, bugünden itibaren kulüpler kendilerinin efendisi olacak. Kulüpler, sporumuzu modernize edecek ve dünyanın her yerinden taraftarların ilgisini çekecek Avrupa yarışmalarını önerme ve tanıtma hakkımızı görüyorlar. Kısacası bugün özgürlüklerin Avrupa'sı bir kez daha zafere ulaştı ve bugün futbol ve taraftarları da zafere ulaştı."

"Real Madrid futbolun iyiliği için çalışmaya devam edecek"

Başkan Perez, sürecin iki yılı aşkın süredir devam ettiğine dikkat çekti.

"İki yılı aşkın süredir aldığımız baskılar karşısında bugün hukuk, akıl ve özgürlük hakimdir. Bu nedenle Real Madrid futbolun iyiliği için çalışmaya devam edecek. Nasıl ki neredeyse yetmiş yıl önce Avrupa Kupası'nın kurulmasıyla futbol tarihinde önemli bir adım atmışsak, bugün bir kez daha Avrupa futboluna çok ihtiyaç duyduğu yeni ivmeyi verme görev ve sorumluluğuna sahibiz ve bunu başarmak için, ulusal yarışmalarla tamamen uyumlu, herkese açık, sportif liyakate dayalı ve finansal fair-play'e saygıyı etkili bir şekilde dayatacak modern bir projeyi savunmaya devam edeceğiz. Tüm kulüplere ekonomik sürdürülebilirlik getirecek, her şeyden önce oyuncuları koruyacak ve dünya çapındaki taraftarları heyecanlandıracak bir proje.

Yaşadığımız ve şüphesiz bugünden itibaren yoğunlaşacak kampanyalara rağmen bunu yapacağız. Ancak kimse onca yıldan sonra bir tekeli sona erdirmenin kolay olduğunu söylemedi. Avrupa kulüp futbolunu geliştirmek için büyük bir fırsatla karşı karşıyayız. Şeffaf yönetime sahip, yeni teknolojilerle bir arada yaşamayı bilen ve taraftarların gerçekten ihtiyaç duyduğu tutku ve duyguyu bir kez daha kışkırtan, 21. yüzyılın zirvesindeki bir futbol. Avrupa kulüplerine, yapıcı diyalog yoluyla, tehdit olmadan, hiçbir şeye veya kimseye karşı hareket etmeden, futbolu yenilik ve modernleştirme hedefiyle özgürce çalışabileceğimiz yeni bir zamanın başlangıcında olduğumuzu söylememe izin verin. Bugünden itibaren Avrupa futbolunun bugünü ve geleceği nihayet kulüplerin, oyuncuların ve taraftarların elindedir. Önümüzde büyük bir sorumluluk var.

2021 yılında Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in açıkladığı Avrupa Süper Ligi'ne 5 büyük ligden 12 takım katılacak.

Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, Manchester City,Chelsea, Manchester United, Arsenal, Liverpool, Tottenham, Juventus, Milan, Inter

Barcelona: Futbol dünyasında yaşanan tekele karşı çıkacak

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona, Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın, UEFA ve FIFA'nın Avrupa Süper Ligi'nin kurulmasını engelleyerek rekabet yasasına aykırı hareket ettiğine yönelik kararını memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.

Katalan temsilcisi, Avrupa Adalet Divanı’nın kararını memnuniyetle karşıladıklarını aktardı.

Barcelona, Avrupa Süper Ligi’nin futbol dünyasında yaşanan tekele karşı çıkarak, Avrupa’da elit düzeyde yeni bir futbol rekabetinin önünü açacağını da belirtti.