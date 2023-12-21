Hafif Yağmurlu 4.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 21.12.2023 13:35

A Milli Takım'ın FIFA dünya sıralamasındaki yeri değişmedi

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasındaki yerini korudu.

A Milli Takım'ın FIFA dünya sıralamasındaki yeri değişmedi
[Fotograf: AA]

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan aralık ayı dünya sıralamasına göre Türkiye, kasım ayında olduğu gibi 1505,28 puanla 37. sırada yer aldı.

Arjantin'in zirvede yer almaya devam ettiği sıralama içinde ilk 10 sırada da herhangi bir değişiklik olmadı.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 15 Şubat 2024'te açıklanacak.

Sıralamada ilk 10'daki ülkeler şöyle:

Sıra Takım Puan Değişim
1 Arjantin 1855,20 -
2 Fransa 1845,44 -
3 İngiltere 1800,05 -
4 Belçika 1798,46 -
5 Brezilya 1784,09 -
6 Hollanda 1745,48 -
7 Portekiz 1745,06 -
8 İspanya 1732,64 -
9 İtalya 1718,82 -
10 Hırvatistan 1717,57 -
ETİKETLER
A Milli Futbol Takımı FIFA
Sıradaki Haber
Milli boksör Busenaz Sürmeneli Kazakistan'da şampiyon oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:48
Muğla'da rüzgar ve sağanak etkili oluyor
13:42
Parke taşıyla 35 aracın camını kırdı
13:17
Hizbullah, İsrail'in kuzey bölgelerini hedef aldığını duyurdu
13:14
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
13:08
Ankara Valiliği sokak hayvanları için belediyelere yazı gönderdi
13:02
ABD'de görme engelli tanığın ifadesiyle mahkum edilen kişi 12 yıl sonra salıverildi
Eskişehir'in "nizami planlı" 111 yıllık Osmanlı köyü: Abbashalimpaşa
Eskişehir'in "nizami planlı" 111 yıllık Osmanlı köyü: Abbashalimpaşa
FOTO FOKUS
Parke taşıyla 35 aracın camını kırdı
Parke taşıyla 35 aracın camını kırdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ