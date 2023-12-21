Trabzonspor üç bölgeye takviye yapacak

Trabzonspor'da devre arasında izlenecek transfer politikası şekilleniyor.

Bordo mavililerin, hareketli bir transfer dönemi geçirmesi ve özellikle 3 bölge için yoğunlaşması bekleniyor.

Stoper bölgesine arayışlar sürüyor

Stoper bölgesindeki sayısal fazlalığa rağmen bir türlü ideal ikilisini bulamayan Trabzonspor'un bu bölge için arayışları sürüyor.

Karadeniz ekibi, hem defansif meziyetleri üst düzey hem de geriden oyun kurma becerisi olan lider bir stoper takviyesi yapmak istiyor.

Geniş bir coğrafyada taramada bulunan oyuncu izleme ekibinin raporladığı isimlerin yanı sıra menajerlerden gelen öneriler de teknik direktör Abdullah Avcı'nın taleplerine göre değerlendirmeye alınıyor.

Öncelik 8 numara

Trabzonspor'un bir diğer önceliği de 8 numara transferi...

Topu öne taşımakta zorlanan bordo mavili ekibin, oyunu çift yönlü oynayarak takımı yönlendirecek ve sorumluluk alacak bir isim için de çalışmaları devam ediyor.

Forvet bölgesine takviye yapılacak

Trabzonspor, bir yandan da kadrosuna golcü takviyesi yapmak istiyor. Umut Bozok'un formsuzluğu ve takımdan ayrılma ihtimali de düşünüldüğünde elde sadece Onuachu ve Enis Destan kalıyor.

Afrika Uluslar Kupası öncesi ülkesi Nijerya'nın geniş kadrosunda yer alan Onuachu'nun turnuvaya gitme ihtimalinin de belirmesi bu bölge için çalışmaların yoğunlaştırılmasına yol açtı.

Sıkıntı yabancı kontenjanının dol olması

Bu arada öncelikli olarak stoper, 8 numara ve santrfor transferlerine odaklanan Trabzonspor'un transferde en çok zorlandığı konu ise yabancı kontenjanının doluluğu.

Özellikle aranılan bölgedeki alternatiflerin çoğunlukla yabancılardan oluşması birtakım ayrılıklara da yol açacak gibi görünüyor.

Bordo mavili yönetim, uygun şartların oluşması durumunda teknik direktör Abdullah Avcı'nın verdiği rapor doğrultusunda bazı isimlerle de yollarını ayırmayı planlıyor.