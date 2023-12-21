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Spor
DHA 21.12.2023 12:56

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde sarı-kırmızılı taraftarlar da yer alacak

İstanbul Valiliği İl Spor Güvenlik Kurulu, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisine 2 bin 79 sarı-kırmızılı taraftarın yer alabileceğini açıkladı.

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde sarı-kırmızılı taraftarlar da yer alacak

İstanbul Valiliği İl Spor Güvenlik Kurulu, 24 Aralık Pazar günü oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisine sarı-kırmızılı taraftarların da alınacağını duyurdu.

"İl Spor Güvenlik Kurulu, 24.12.2023 Pazar Günü saat 19.00'da Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray maçına 2079 deplasman takım seyircisinin alınmasına karar vermiştir. Deplasman takım seyircisi, maçın oynanacağı Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı'na toplu olarak giriş yapabilecektir."

Galatasaray taraftarı 3 yıl sonra Kadıköy'de

En son 23 Şubat 2020 tarihinde Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe derbisinde tribünde yer alan Galatasaray taraftarı, pazar günü oynanacak derbiyle 3 yıl sonra deplasman tribününden maçı takip edecek.

Galatasaray taraftarı, Kadıköy'de en son 2019-2020 sezonunda 23 Şubat 2020 tarihinde Süper Lig'in 23. haftasında oynanan derbide takımının yanındaydı.

O mücadeleden 3-1'lik skorla galip ayrılan sarı-kırmızılılar, sarı-lacivertlileri 20 yıl sonra sahasında mağlup etmişti.

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