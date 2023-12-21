Çaykur Rizespor sahasında farklı kazandı

Çaykur Didi Stadı'nda hakem Direnç Tonusluoğlu yönettiği karşılamayı, Çaykur Rizespor 5-1 kazandı.
Galibiyetin gollerini 16, 54. dakikalarda Adolfo Gaich, 41. dakikada Benhur Keser ve 45, 58. dakikalarda Dal Varesanovic kaydetti.
Pendikspor’un tek golünü ise 9. dakikada Halil Akbunar kaydetti.
İstanbul ekibinde Welinton, 62. dakikada kırmızı kart gördü.
Pendikspor'da Romero 90+2. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.
Çaykur Rizespor, ligdeki 7. galibiyetini farklı kazandı. Rize ekibi 25 puanla 6. sıraya yükseldi.
Siltaş Yapı Pendikspor ise lig'de çıktığı son 4 maçtan mağlup ayrıldırken 13 puanla 19. sırada kaldı.
KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI
GOL - 9. dakikada Pendikspor öne geçti. Savunmanın hatasında Lusamba'nın derinlemesine pasına iyi hareketlenen Halil Akbunar'ın ceza sahası içerisine sol çaprazdan girdikten sonra sert şutunda, kaleci Tarık Çetin'in müdahalesine rağmen top filelere gitti: 0-1.
GOL - 16. dakikada Çaykur Rizespor eşitliği yakaladı. Topu uzaklaştırmakta ağır davranan savunmanın hatasından yararlanan Gaich'in ceza yayı üzerinde iki oyuncudan kurtulduktan sonra sağ ayak içi plase vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Burak Öğür'ün solundan ağlarla buluştu: 1-1.
GOL - 41. dakikada ev sahibi ekip üstünlüğü yakaladı. Muhammet Taha Şahin'in orta sahadan savunmanın arkasına uzun pasına hareketlenen Benhur Keser, sağ çaprazdan ceza sahası içerisine girdikten sonra önde olan kaleci Burak Öğür'ün üzerinden aşırtarak topu filelere gönderdi: 2-1.
GOL - 45+1. dakikada Çaykur Rizespor, farkı 2'ye çıkardı. Sağ taraftan Benhur Keser'in ceza sahası içerisine ortasında, Varesanovic, sol ayak içi plase ile ön direkte meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-1
Mücadelenin ilk yarısı, ev sahibi ekibin 3-1 üstünlüğü ile tamamlandı.
GOL - 53. dakikada Dal Varesanovic’in pasıyla arka direkte topu alan Adolfo Gaich'in vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 4-1
GOL - 58. dakikada Benhur Keser’in sağ kanattan ortasında arka direkte topla buluşan Dal Varesanovic’in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 5-1
90. dakikada sağ taraftan ceza sahası içine giren Midtsjö, Halil İbrahim Pehlivan’ın yaptığı müdahale sonucu yerde kaldı ve hakem Direnç Tonusluoğlu penaltı noktasını gösterdi.
90+2. dakikada penaltıyı kullanmak için topun başına geçen Oscar Romero’nun vuruşunda kaleci Tarık Çetin meşin yuvarlağı kurtardı.
Çaykur Rizespor, sahasında 5-1 kazandı.
Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Casper Hojer (Halil İbrahim Pehlivan dk. 72), Seyfettin Anıl Yaşar, Husniddin Alikulov, Muhammet Taha Şahin, İbrahim Olawoyin, Jonjo Shelvey (Martin Minchev dk. 60), Altin Zeqiri (Mithat Pala dk. 60), Dal Varesanovic (Oscar Pinchi dk. 66), Benhur Keser (Gustavo Sauer dk. 66), Adolfo Gaich
Pendikspor: Burak Öğür, Rogerio Rosario (Gökcan Kaya (dk. 75) , Welinton, Berkay Sülüngöz, Erdem Özgenç, Josip Vukovic (İbrahim Akdağ dk. 66), Arnaud Lusamba (Murat Akça dk. 66), Halil Akbunar (Oscar Romero dk. 75), Fredrik Midtsjo, Thuram, Ahmed Hassan (Leandro Kappel dk. 66)
Goller: Adolfo Gaich (dk. 15, 53), Benhur Keser (dk. 41), Dal Varesanovic (dk. 45+1, 58) (Çaykur Rizespor) Halil Akbunar (dk. 10) (Pendikspor)
Kırmızı kart: Welinton (dk. 62) (Pendikspor)
Sarı kartlar: Benhur Keser (Çaykur Rizespor) Lusamba, Nuno Sequeira (Pendikspor)
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Bahtiyar Birinci, Emir Eray Eyisoy