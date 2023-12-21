Çaykur Rizespor sahasında farklı kazandı

90. dakikada sağ taraftan ceza sahası içine giren Midtsjö, Halil İbrahim Pehlivan’ın yaptığı müdahale sonucu yerde kaldı ve hakem Direnç Tonusluoğlu penaltı noktasını gösterdi.

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