Avrupa Kulüpler Birliği: Karar ne Süper Lig projesini destekliyor ne de tasdik ediyor

Avrupa çapında 500'e yakın profesyonel futbol kulübünü temsil eden Avrupa Kulüpler Birliği (ECA), Avrupa Adalet Divanı'nın kararını değerlendirdi. Açıklamada, "Açıkça söylemek gerekirse karar ne Süper Lig projesini destekliyor ne de tasdik ediyor." denildi.

UEFA da Avrupa Süper Ligi davasına ilişkin Avrupa Adalet Divanı kararının Avrupa Süper Ligi'nin onaylanması anlamına gelmediğini açıklanmıştı.

Avrupa Adalet Divanı'ndan Avrupa Süper Ligi kararı

Avrupa Adalet Divanı, bugün UEFA ve FIFA'nın Avrupa Süper Ligi'nin kurulmasını karşı rekabet yasasına ve hizmet sunma özgürlüğüne aykırı hareket ettiğine hükmetmişti.

Avrupa Adalet Divanı, Avrupa Süper Ligi davasıyla ilgili mahkeme kararı hakkında yaptığı açıklamada, "FIFA ve UEFA kuralları, Süper Lig gibi yeni bir kulüpler arası futbol projesini önceden onaylarına tabi kılmaktadır. Ama FIFA ve UEFA kurallarının; şeffaf, objektif, ayrımcılık yapmayan ve orantılı olmasıyla ilgili bir yapısı yok. FIFA ve UEFA'nın Süper Lig'in önceden onaylanmasına ilişkin kuralları, AB hukukuna aykırıdır." ifadeleri kullanılmıştı.