Çağla Baş, havalı tüfek atışında kendini ispatlamış engelli bir sporcu.

Atıcılık sporuna ailesi ve arkadaşlarının teşviki ile çocuk denecek yaşta başladı.

16 yaşında atıcılıkta paralimpik Türkiye şampiyonu oldu

Çağla Baş, atıcılık serüveninin nasıl başladığını şu sözlerle anlattı:

"İlk Türkiye şampiyonasında Türkiye dördüncüsü oldum ve milli takıma seçildim. 16 yaşındaydım ve Türkiye Şampiyonası'na katılıp Almanya'daki Dünya Kupası'na gittim. Benim için atıcılık serüveni böylece başlamış oldu."

Milli sporcu, engellerini önce sporla ardından da annelik ile aştı. Azmiyle Türkiye, Avrupa ve Dünya Şampiyonu oldu.

En büyük motivasyon kaynağı kızı

Şimdi de en önemli motivasyon kaynağı 4 yaşındaki kızı Elis Doğa...

Çağla Baş, kızıyla ilgili duygularını şu sözlerle ifade etti:

"O bana bir çok şey öğretiyor. Ben ona bu yaşıma kadar kazandığım tecrübelerden bir şeyler katmaya çalışıyorum. Birlikte büyüdüğümüze inanıyorum."

Hedefi yine altın madalya kazanmak

Japonya'nın başkenti Tokyo'da geçen yıl yapılması gereken Paralimpik Oyunları, salgın nedeniyle bu yıla ertelendi. Bu da engelli sporcuya olimpiyatlara daha sıkı hazırlanma imkanı verdi.

Bu yıl 24 Ağustos-5 Eylül arasında yapılacak Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Çağla Baş'ın hedefi yine altın madalya...