Haber Giriş: 18 Mayıs 2021 Salı 23:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Pogba ve Diallo'dan Filistin'e destek
[Fotoğraf: Reuters]
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United oyuncuları Paul Pogba ve Amad Diallo, Fulham maçının ardından Filistin bayrağı açtı.
Fransız futbolcu Pogba ve Fildişi Sahilli Diallo, maç sonrası Filistin bayrağı açarak, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki gösterdi.
Geçen pazar Chelsea'yi 1-0 yenen ve İngiltere Federasyon Kupası'nda (FA Cup) tarihinin ilk şampiyonluğuna ulaşan Leicester City'nin oyuncuları Hamza Choudhury ve Wesley Fofana da Wembley Stadı'nda yapılan final maçının ardından Filistin bayrağını dalgalandırmıştı.
Etiketler: Filistin Devleti Premier Lig
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