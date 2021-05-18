Fransız futbolcu Pogba ve Fildişi Sahilli Diallo, maç sonrası Filistin bayrağı açarak, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Geçen pazar Chelsea'yi 1-0 yenen ve İngiltere Federasyon Kupası'nda (FA Cup) tarihinin ilk şampiyonluğuna ulaşan Leicester City'nin oyuncuları Hamza Choudhury ve Wesley Fofana da Wembley Stadı'nda yapılan final maçının ardından Filistin bayrağını dalgalandırmıştı.