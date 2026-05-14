AA 14.05.2026 20:35

Ankara'da sağlığı tehdit eden 40 ton et ele geçirildi

Ankara'da jandarma ekiplerince yapılan operasyonlarda halk sağlığını tehdit eden 40 ton et ve 1,5 ton kaçak zeytinyağı ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kızılcahamam İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince ilçedeki bir et entegre tesisinde arama yapıldı.

Yapılan aramada 40 ton et ürününe müdahale edilirken, 2 kişi hakkında da adli tahkikat başlatıldı.

Öte yandan, Yenimahalle İlçe Tarım Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Demetevler Mahallesi'nde faaliyet gösteren O.E.Ö'ye ait iş yerinde arama yapıldı.

Yapılan aramalarda 1,5 ton kaçak zeytinyağı ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

