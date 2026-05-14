Tayland'da yeni bir dinozor türüne ait kalıntılar bulundu

İngiltere'deki College London Üniversitesi öncülüğündeki araştırma ekibi, Tayland'ın kuzeydoğusundaki Chaiyaphum bölgesinde gün yüzüne çıkarılan ve aralarında yaklaşık 1,78 metre uzunluğunda bir bacak kemiğinin de bulunduğu 10 farklı fosil kalıntısını inceledi.

Yaklaşık 27 ton ağırlığında olduğu düşünülen yeni dinozor türüne "Nagatitan chaiyaphumensis" adını veren bilim insanları, dinozorun 100 ila 120 milyon yıl önce Kretase döneminde yaşadığını aktardı.

Araştırmacılar, türün, Güneydoğu Asya'da keşfedilen en büyük uzun boyunlu otçul dinozor türlerinden olduğunu vurguladı.

Çalışmanın başyazarı ve College London Üniversitesi doktora öğrencisi Thitiwoot Sethapanicsakul, türün, "Diplodocus" ve "Brontosaurus" gibi dev uzun boyunlu otçul dinozorları kapsayan "sauropod" ailesine ait olduğunu belirtti.

Sethapanicsakul, "Tayland'ın son devi" olarak adlandırdığı dinozorun, yaklaşık 27 metreye ulaştığını ve yetişkin bir mavi balinayla benzer boyutlarda olduğunu ifade etti.

Çalışmanın detaylarına "Scientific Reports" dergisinde yer verildi.