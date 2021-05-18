Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 1962-1963'ten itibaren Türkiye Kupası adıyla düzenlenen organizasyon, 1980-1981 sezonu itibarıyla Federasyon Kupası adı altında oynanmaya başladı. Kupanın adı 1992-1993 sezonundan itibaren yeniden Türkiye Kupası olarak değiştirildi.

Beşiktaş 10. kez kupayı kazandı

Beşiktaş, 16. finalinde 10. kez şampiyon oldu.

Siyah-beyazlı takım, 9 sezon aradan sonra finalde mücadele ettiği kupada 1974-1975, 1988-1989, 1989-1990, 1993-1994, 1997-1998, 2005-2006, 2006-2007, 2008-2009 ve 2010-2011 sezonlarından sonra bu sezon da mutlu sona ulaştı.

Beşiktaş, 1965-1966, 1976-1977, 1983-1984, 1992-1993, 1998-1999 ve 2001-2002 sezonundaki finallerde ise kupayı rakiplerine kaptırmıştı.

Antalyaspor ise 1999-2000'deki finalde Galatasaray'a yenildikten sonra bu sezon Beşiktaş'a mağlup oldu.

Galatasaray'ın 18 kez kupayı kazandığı organizasyonda Beşiktaş 10, Trabzonspor 9, Fenerbahçe 6, Altay, MKE Ankaragücü, Göztepe, Gençlerbirliği ve Kocaelispor ikişer, Eskişehirspor, Bursaspor, Sakaryaspor, Kayserispor, Atiker Konyaspor ve Akhisarspor da birer kez mutlu sona ulaştı.

Beşiktaş 3. kez duble yaptı

Beşiktaş, 1989-1990 ve 2008-2009 sezonlarının ardından bu sezon da hem lig şampiyonluğu hem de kupa zaferi yaşadı.

Siyah-beyazlı ekip dışında Galatasaray 1962-1963, 1972-1973, 1992-1993, 1998-1999, 1999-2000, 2014-2015 ve 2018-2019'da, Fenerbahçe 1967-1968, 1973-1974 ve 1982-1983'te, Trabzonspor 1976-1977 ve 1983-1984'te iki kupayı birden müzesine götürdü.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 2020-2021 SEZONU ŞAMPİYONU BEŞİKTAŞ!#İkiKupaTekŞampiyon pic.twitter.com/grR1QG1JEa — Şampiyon Beşiktaş JK (@Besiktas) May 18, 2021

Sergen Yalçın 10. isim oldu

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, hem futbolculuk hem de teknik direktörlük kariyerinde Türkiye Kupası'nı kazanan 10. isim oldu.

Altaylı Ayfer Elmastaşoğlu 1967'de futbolcu, 1980'de antrenör, Galatasaraylı Fatih Terim, 1976, 1982, 1985'te oyuncu, 1999, 2000 ve 2019'da antrenör, Galatasaraylı Gheorghe Hagi 1999 ve 2000'de futbolcu, 2005'te antrenör, Mustafa Denizli 1980'de Altay'da oyuncu, 1991'de Galatasaray'da ve 2009'da Beşiktaş'ta antrenör, Trabzonsporlu Şenol Güneş 1977, 1978 ve 1984'te oyuncu, 1995 ve 2010'da antrenör, Yılmaz Gökdel 1964, 1965 ve 1966'da Galatasaray'da oyuncu, 1981'de de MKE Ankaragücü'nde teknik adam, Tayfur Havutçu 1997'de Kocaelispor, 1998 ve 2006'da Beşiktaş'ta futbolcu, 2011'de Beşiktaş'ta teknik direktör, Hamza Hamzaoğlu Galatasaray'da 1993'de futbolcu, 2015'te antrenör, Okan Buruk da Galatasaray'da 1993, 1996, 1999 ve 2000'de, Beşiktaş'ta da 2006'da futbolcu, 2018'de de Akhisarspor'da teknik direktör olarak bu başarıya ulaştı.

Beşiktaş İzmir'de 5. kez kupaya uzandı

İzmir'de 6. kez Türkiye Kupası finaline çıkan Beşiktaş, 5. defa mutlu sona ulaştı.

1983-1984 sezonunda Trabzonspor'a finalde yenilen Beşiktaş, 1989-1990'da Trabzonspor'u, 2005-2006 ve 2008-2009 sezonlarında Fenerbahçe'yi, 2006-2007'de Kayseri Erciyesspor'u ve 2020-2021 sezonunda Fraport TAV Antalyaspor'u yenerek kupaya uzandı.

Beşiktaş yılı 3 kupayla kapatabilir

Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşan Beşiktaş, bu yıl içinde oynanması halinde TFF Süper Kupa'da karşılaşacağı Fraport TAV Antalyaspor'u yenerse 3. kupasına ulaşacak.