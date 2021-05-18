Haber Giriş: 18 Mayıs 2021 Salı 23:20Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Beşiktaş'a tebrik
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Beşiktaş'ı kutladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyah beyazlı kulübü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tebrik etti.
"2021 Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon olan Beşiktaş futbol takımını ve tüm Beşiktaş camiasını gönülden tebrik ediyorum."
2021 Ziraat Türkiye Kupası’nda şampiyon olan @Besiktas futbol takımını ve tüm Beşiktaş camiasını gönülden tebrik ediyorum. pic.twitter.com/M1E1Rpbw3U— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 18, 2021
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