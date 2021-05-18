Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyah beyazlı kulübü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tebrik etti.

"2021 Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon olan Beşiktaş futbol takımını ve tüm Beşiktaş camiasını gönülden tebrik ediyorum."