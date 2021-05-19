24 yaşındaki milli atlet Necati Er, atletizme ortaokulda beden eğitimi öğretmeninin yönlendirmesi ile başladı. 100 metre engellide çeşitli yarışmalara katıldı.

Neredeyse her atletizm branşını denedi ve ortaokul 3'üncü sınıfta 3 adım atlama branşında karar kıldı.

Necati Er'in çok sayıda Türkiye şampiyonluğu bulunuyor

Milli atlet Necati Er, öyküsüne nasıl başladığını şu sözlerle anlattı:

"Ortaokullar arası Türkiye Şampiyonası yarışması vardı. Orada hem 100 metre engel koşuyordum hem de 3 adım atlıyordum. Engelde Türkiye 3'üncüsü oldum, 3 adım atlamada 1'inci oldum. Ondan sonra öyle bir karar aldım ve kendimi 3 adım atlamanın içinde buldum."

Samsun doğumlu atlet Necati Er, aldığı derecelerle kısa sürede federasyonun dikkatini çekti.

Çok sayıda Türkiye Şampiyonluğu bulunan milli sporcu, 2019'da Avrupa 23 yaş altı Atletizm Şampiyonası'nda altın madalyayı boynuna taktı. Aldığı bu derece ona olimpiyatların kapısını açtı.

Necati Er, kazandığı başarının gurur verici olduğunu söyledi.

73 yıl sonra ilk peşinde

Temmuz ayındaki Tokyo Olimpiyatları'na Antalya'da hazırlanan milli atlet, aynı atmosferi Japonya'da da yaşamak istiyor. Ve 1948 Londra Olimpiyatları'nda, 3 adım atlama branşında elde edilen başarıyı tekrarlamak istiyor.

Necati Er sözlerini şöyle sürdürdü:

"2,5 ayımız var. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. İlk olimpiyatlardaki madalyamızı Ruhi Sarıalp aldı. Çok uzun süre geçti. Artık bu hasrete son verilmesini istiyoruz biz de. Ve aynı zamanda Türkiye'de 17 metre atlayan hiç olmamıştı bu zamana kadar. Ve ben bir Türk olarak bunu başardım."

Başarılı atlet 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle de tüm gençliği spor yapmaya davet ediyor.