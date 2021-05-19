İstanbul'dan Samsun'a yapılacak yolculuk adeta umuda yolculuktu. 9'uncu Ordu Müfettişi Mustafa Kemal ve arkadaşlarının Samsun'a ulaşması tarihin seyrini değiştirecekti.

16 Mayıs 1919'da Bandırma Vapuru ile yapılan bu tarihi yolculuğun kaptanı ise Kayserili İsmail Hakkı Durusu'ydu.

Mustafa Kemal Atatürk, bu yolculuk için İsmail Hakkı Kaptan'ı kendi istemişti.

İsmail Hakkı Durusu'nun akrabası Mehmet Aksu, İsmail Hakkı Kaptan'ın sır saklayan biri olduğu için Atatürk tarafından seçildiğini belirterek, "15 Mayıs günü çağırmış, orada anlatmış bu sırrı. Hanımına dahi söylememiş kaptan. Güzergahı tayin etmişler kendi kendilerine nasıl gideceklerini anlatmışlar, konuşmuşlar" ifadelerini kullandı.

Birçok gemide görev aldı

1891'de göreve başlayan İsmail Hakkı Kaptan, Nilüfer, Doğan, Selanik ve Dolmabahçe gibi birçok gemide görev aldı. 1 Mayıs 1919'da da Bandırma Vapuru'na atandı. Yurdu işgalden kurtaracak kutlu yolculuk da 15 gün sonra, 16 Mayıs 1919'da başladı.

Aksu, "Gerçekten de Kayseri'den böyle bir kaptanın yetişmesi ve önemli bir göreve gelmesi, tabii onun bazı özelliklerinden dolayı gelmiştir. Neden? Sır sahibi olması, çok efendi bir kaptan olması… Arkadaşları arasında 'efendi kaptan' derlermiş, o lakabı almış" dedi.

İngiliz gemisine izini kaybettirmiş, Samsuna ulaşmıştı

Kayserili İsmail Hakkı Kaptan, daha sonra soyadı kanunu ile Durusu soyadını alır. Durusu, yolculuk boyunca Mustafa Kemal'in sırdaşıydı.

Kendilerini takip eden İngiliz gemisine fırtınalı havada izini kaybettirmiş, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ulaşarak görevini başarıyla tamamlamıştı.