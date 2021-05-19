Kurtuluşa atılan adımın 102'nci yıldönümü olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle ilk tören Anıtkabir'de yapılacak.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve beraberindeki heyet, Atatürk'ün mozolesini ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çevrimiçi olarak 81 ilden lise öğrencileri ile buluşacak.

Siyasi parti yetkilileri de Anıtkabir'i ziyaret edecek.

Saat 19.19’da İstiklal Marşı evlerden okunacak

Saatler 19.19'u gösterdiğinde tüm şehirlerde, evlerin balkon ve pencereleri ile stadyumlarda İstiklal Marşı okunacak.

Yurdun birçok yerinde koronavirüs önlemlerine uygun olarak, koşular, araç konvoyları, konserler, ses ve ışık gösterileri gibi etkinlikler düzenlenecek.

