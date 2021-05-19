Milli Eğitim Bakanlığı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 102'nci yılına özel "Meşale Bende" etkinliği düzenliyor.

Bakan Ziya Selçuk, sosyal medya hesaplarından etkinliğe katılım çağrısı yaptı.

Selçuk mesajında, "Gençler, 102 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'da yaktığı bu ateş, sizlerle daha güçlü. "meşalebende" diyerek tarihe adınızı yazdırmak ve 19 Mayıs meşalesini devralmak için bakanlık adresinden kendi isminizle bize katılabilirsiniz" ifadesine yer verdi.

Ekrana ad ve soyad bilgileri girildikten sonra oluşturulan görsel, sosyal medyada "meşalebende" etiketiyle paylaşılabilecek.