Haber Giriş: 18 Mayıs 2021 Salı 23:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi'yi kabul etti
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi'yi kabul etti.
Çankaya Köşkü'ndeki kabul basına kapalı gerçekleştirildi.
Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu.
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