Diyarbakır'da askeri tesise saldırı teşebbüsü
Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü Komutanlığına 2 maket uçakla saldırı teşebbüsünde bulunuldu. Maket uçaklar etkisiz hale getirildi. Saldırıda herhangi bir zayiatın olmadığı belirtildi.
Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, bu gece saat 00.30 sularında Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü Komutanlığına uçak maketi ile bir saldırı girişiminde bulunuldu.
Söz konusu saldırı maketinin düşürüldüğü belirtilen açıklamada, üste herhangi bir zayiatın mevcut olmadığı belirtildi.
#Diyarbakır’da bir askeri tesise 2 maket uçakla saldırı girişiminde bulunuldu. Maket uçakların etkisiz hale getirildiği açıklandı. Saldırı girişimine dair detayları @trthaber muhabiri Burak Dündar aktardı.https://t.co/9n2Tog2Ovm pic.twitter.com/px3dyp7Hkb— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 18, 2021
İçişleri Bakanı Soylu da Twitter adresinden yaptığı açıklamada, "Diyarbakır’da bir askeri tesise 2 maket uçakla saldırı teşebbüsünde bulunulmuş, maket uçaklar etkisiz hale getirilmiştir. Herhangi bir zayiat yoktur." ifadelerini kullandı.
Diyarbakır’da bir askeri tesise 2 maket uçakla saldırı teşebbüsünde bulunulmuş, maket uçaklar etkisiz hale getirilmiştir.— Süleyman Soylu | Maske Mesafe↔️ Temizlik (@suleymansoylu) May 18, 2021
Herhangi bir zaiyat yoktur.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise, Diyarbakır’da bulunan 8. Ana Jet Üssü Komutanlığında tedbirlerin artırıldığı belirtildi.
Açıklamada, “Diyarbakır’da bulunan 8. Ana Jet Üssü Komutanlığımıza 00:30 civarında iki maket uçakla saldırı girişiminde bulunulmuştur. Birlik personelimizin dikkati ve alınan tedbirler sayesinde herhangi bir hasar ve zayiat meydana gelmemiştir” ifadeleri kullanıldı.
Diyarbakır’da bulunan 8’inci Ana Jet Üs Komutanlığımıza 00:30 civarında iki maket uçakla saldırı girişiminde bulunulmuştur.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 18, 2021
Birlik personelimizin dikkati ve alınan tedbirler sayesinde
herhangi bir hasar ve zayiat meydana gelmemiştir.
Üssümüzde tedbirler artırılmıştır.